Ceprano: Il Nuovo Centro per l’Impiego prende forma

L’amministrazione comunale di Ceprano, guidata dal sindaco Marco Colucci, segna un passo importante verso il rilancio della città e l’integrazione del mercato del lavoro. Con un finanziamento di oltre 400.000 euro, prende il via l’organizzazione per l’allestimento del nuovo Centro per l’Impiego, un servizio che sarà cruciale per i cittadini di Ceprano e dei comuni limitrofi.

La nuova sede sarà ospitata al piano terra del Palazzo Comunale, attualmente occupato dal Museo Archeologico Fregellae. Per garantire la continuità e la valorizzazione del patrimonio storico, il museo sarà trasferito nella prestigiosa cornice di Palazzo Ferrari, una sede che garantirà adeguata conservazione e fruizione dei reperti archeologici.

Questo progetto non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche una chiara dimostrazione dell’impegno dell’amministrazione nel sostenere l’occupazione e rafforzare i servizi per la cittadinanza. Il nuovo Centro per l’Impiego offrirà un supporto strategico nella ricerca di lavoro, promuovendo la connessione tra domanda e offerta e contribuendo allo sviluppo economico locale.

Con questo intervento, Ceprano guarda al futuro, coniugando la valorizzazione del passato e un investimento nelle opportunità di domani.