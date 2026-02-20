Ceprano: i Carabinieri all’ I.T.E. Incontro didattico cultura e legalità

Nella giornata di ieri, nell’ambito della campagna di diffusione della “cultura della legalità” per l’anno scolastico 2025/2026, il Maresciallo Capo Antonio PAOLOZZI, Comandante della Stazione Carabinieri di Ceprano (FR), è intervenuto presso il locale Istituto Tecnico Economico (I.T.E.), ove ha incontrato circa trenta studenti e quattro insegnanti.

L’incontro è stato quello di promuovere il senso civico, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi on-line sulle piattaforme del web, con l’intento di promuovere una società più giusta e sicura.

In particolare, con il vivo interesse degli studenti e degli insegnanti, sono stati affrontati temi sul bullismo, cyberbullismo e uso irresponsabile dei social media.