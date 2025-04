Ceprano guarda al futuro: al via il progetto per il restyling del Municipio

Nuova vita per il Municipio di Ceprano: la Giunta Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico della sede istituzionale di Corso della Repubblica.Con la deliberazione n. 57 del 14 aprile 2025, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Marco Colucci ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica che punta a rendere il palazzo comunale più moderno, sostenibile e funzionale. L’intervento, redatto dall’Architetto Tucci – responsabile del settore tecnico – prevede un investimento complessivo di 400 mila euro. Di questi, circa 298.860 euro saranno destinati ai lavori, comprensivi di manodopera e misure di sicurezza.L’obiettivo principale è migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, con interventi mirati sia sull’architettura che sugli impianti, nell’ottica di una pubblica amministrazione sempre più attenta all’ambiente e alla qualità degli spazi per cittadini e dipendenti.Il progetto rappresenta un passo importante verso una Ceprano piùnefficiente e accogliente.

Correlati