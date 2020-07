Ceprano (FR) – Violazione di sigilli e furto aggravato: arrestato 43enne

Nella decorsa notte in Ceprano, i militari della Stazione di San Giovanni incarico hanno tratto in arresto per “violazione di sigilli e furto aggravato” un 43enne di Castro dei Volsci, (già censito per reati contro il patrimonio e stupefacenti). I militari operanti nel corso del servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori hanno proceduto al fermo di un autocarro condotto dal 43enne. A seguito del controllo è emerso che lo stesso, dopo essersi introdotto all’interno di una fabbrica in disuso ubicata nel comune di Ceprano (già sottoposta a sequestro), aveva caricato sul proprio autocarro del materiale ferroso consistente in tubi, ceste industriali, reti da recinzioni ed altro, il tutto sottoposto a sequestro unitamente all’autocarro. L’arrestato, espletale le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione ove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati