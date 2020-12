Ceprano (FR) – Truffa in rete, denunciato 39enne campano

In Ceprano, i militari della locale Stazione hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per “truffa” un 39enne della provincia di Avellino, già censito per reati specifici ed inerenti gli stupefacenti. Dalle indagini effettuate dai militari operanti a seguito di denuncia presentata da una 27enne del luogo è emerso che l’indagato aveva pubblicato sulla pagina “Facebook” un annuncio circa la vendita di una termostufa del valore di euro 600, inducendo così la vittima al suo acquisto mediante il versamento di un acconto di euro 300 su una carta post-pay a lui intestata, rendendosi successivamente irreperibile.

