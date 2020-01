Ceprano (FR) – Riqualificazione del centro storico, partono i lavori: la soddisfazione del sindaco Galli

Conclusa ieri, con determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 34, la Conferenza dei servizi decisoria con ESITO POSITIVO. Partono i lavori al centro storico del P.R.U.A.C.S. , per un importo di circa 3,5 milioni di euro. -Dichiarazione del Sindaco di Ceprano Marco GALLI- “Finalmente partono i lavori, tanto attesi da un’intera città, che andranno a riqualificare alcune parti del centro storico. Non è stato semplice ma, con i pareri favorevoli della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio Latina- Frosinone e del Rappresentante Unico Regionale in sede di Conferenza dei Servizi, si è concluso oggi l’iter burocratico che consentirà di intervenire, dopo 70 anni, nel centro storico di Ceprano. Un risultato frutto dell’impegno incessante di questa Amministrazione e degli uffici coinvolti che hanno voluto con forza giungere a questo risultato fondamentale per la nostra comunità. Perciò, al di là dei giudizi del Tribunale Amministrativo, voglio ringraziare tutti gli attori di questa vicenda che, con spirito di collaborazione hanno consentito di chiudere positivamente la Conferenza dei servizi, quindi, di poter iniziare l’opera. L’immane e intelligente lavoro dietro il risultato favorevole è la migliore risposta a chi, come di consueto, ha polemizzato politicamente senza neppure informarsi. È la riprova che le chiacchiere lasciano il tempo che trovano di fronte ai fatti, che sono la stella polare di questa Amministrazione. Non è finita qui, perché questo risultato fondamentale è solo il primo per quest’anno, che sarà contraddistinto dall’avvio di diverse opere importanti per Ceprano. Opere, che andranno a riqualificare la città, ad alleviare le sofferenze dei cittadini, proseguendo quel percorso di cambiamento, iniziato a giugno del 2014 e che, con tenacia, prosegue senza soste”.

