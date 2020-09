Ceprano (FR) – Maltempo, allerta meteo: il sindaco chiude le scuole

ALLERTA ARANCIONE PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

Chiusura delle scuole per la giornata di domani, 25/09/2020

Dalle prime ore di domani venerdì 25/09/2020 e per le successive 24/36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse, a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla mattina di domani 25/09/2020 e per le successive 24/36 ore, si prevedono venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.

A seguito dell’allerta diramato dalla Protezione Civile di livello Arancione, il Sindaco ha disposto, per domani, 25/09/2020 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Fonte pagina Facebook Comune di Ceprano – Foto generica web

