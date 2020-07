Ceprano (FR) – Italtractor, Ciacciarelli (Lega): “La Regione faccia sul serio. Si salvino i posti di lavoro”

“Consapevole della crisi che sta attraversando lo stabilimento Italtractor ITM Spa di Ceprano, e in linea con l’impegno che metto in campo ogni giorno per il mio territorio ho scritto all’assessore regionale al lavoro Di Berardino per scongiurare la delocalizzazione da parte dell’azienda. Si tratta, infatti, di uno dei più grandi gruppi industriali del mondo nel comparto della produzione di cingolati e l’area di Ceprano è strategica. Vanno salvaguardati i posti di lavoro e quindi il futuro di molte famiglie della zona. La città e tutto l’indotto necessitano di un piano di rilancio industriale e la Regione Lazio deve mettere in campo tutte le misure atte a favorire ciò.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA