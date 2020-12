Ceprano (FR) – In due nei guai per “truffa in concorso”

In Ceprano, i militari della locale Stazione hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per “truffa in concorso” un 40enne ed una 29enne, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio. Dalle indagini esperite dai militari operanti a seguito di denuncia presentata da una 36enne del circondario è emerso che gli indagati avevano pubblicato sulla pagina “Facebook “ un annuncio circa la vendita di alcuni oggetti della thun inducendo la denunciante al suo acquisto mediante una ricarica di euro 120 su una carta poste-pay fornita dagli stessi che si rendevano successivamente irreperibili

comunicato stampa