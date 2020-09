Ceprano (FR) – Grave incidente sul lavoro: operaio elitrasportato

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto in pieno centro a Ceprano, un operaio è rimasto ferito ad una mano mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione ad un palazzo.Dalle prime informazioni sembra che l’operaio sia rimasto ferito mentre usava un Flex. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che visto le gravi ferite è stato elitrasportato in un nosocomio romano.

In aggiornamento

Foto archivio

Correlati