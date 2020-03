Ceprano (FR) – Furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito: denunciato 29enne del luogo

Ieri, in Ceprano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, al termine di specifica attività info-investigativa, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 29enne del luogo ( già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti) poiché ritenuto responsabile dei reati di “ furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito “, avvenuto rispettivamente tra lo scorso 14 e 26 gennaio u.s.Le attività esperite dagli operanti ed intraprese a seguito della denuncia partita dall’interno del nucleo familiare del denunciato, permetteva di dimostrare che il 29enne aveva sottratto la carta di credito del padre e che, successivamente, utilizzava in ristoranti, pub, distributori di benzina e supermercati, per un complessivo di 1.500 euro.

