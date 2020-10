Ceprano (FR) – Furto aggravato: denunciati due fratelli

Nella mattinata odierna in Ceprano , i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo due fratelli, un 36enne ed un 28enne, entrambi residenti a Ceprano e già censiti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Gli operanti, insospettiti dallo strano atteggiamento dei due al momento del controllo, hanno deciso di effettuare un’ispezione a seguito della quale hanno rinvenuto sul sedile posteriore del veicolo, un PC occultato sotto ad alcuni giubbotti, mentre nel vano portaoggetti vi erano due giraviti, deformati, verosimilmente utilizzati per forzare qualcosa. I predetti, messi di fronte alle evidenze, ammettevano di avere asportato il PC nella decorsa notte da un distributore di carburante di Ceprano ed i giraviti erano stati utilizzati per forzate la porta dell’ufficio nonché la colonnina del self-service da dove avevano prelevato la somma di euro 1.660 che non è stata recuperata.Espletate le formalità di rito i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso ed il PC restituito al legittimo proprietario.

