Ceprano (FR) – Crea falso profilo su Instagram e diffamma e minaccia una donna: 24enne nei guai

Nella mattinata di ieri, in Ceprano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, scaturita da una denuncia-querela formalizzata presso quel Comando Arma da una 42enne del luogo, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., una 24enne sempre del luogo, poiché resasi responsabile del reato di “diffamazione col mezzo stampa e minaccia” nei confronti della denunciante. Nello specifico, l’attività d’indagine posta in essere dai militari operanti, permetteva di accertare che l’indagata aveva creato un falso profilo nel social “instagram ”e, fingendosi parente della denunciante, pubblicava “post” diffamatori e di minaccia nei confronti di quest’ultima.

