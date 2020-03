Non ce l’ ha fatta la moglie di Mario Ippoliti, la prima vittima cepranese, uccisa dal Covid-19. Purtroppo a nulla sono servite le terapie a cui era stata sottoposta nei giorni scorsi all’ ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. La signora di anni 79, aveva subito mostrato un quadro clinico complesso, e purtroppo per lei non c’ è stato nulla da fare. Una tragedia per la comunità di Ceprano che si stringe attorno al dolore della famiglia.

Correlati