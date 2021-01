Ceprano (FR) – 24enne evade dai domiciliari, denunciato

Nella mattinata odierna, in Ceprano, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per evasione un 24enne della Repubblica del Mali, residente a Ceprano.

Il predetto, già censito per violazione legge sostanze stupefacenti, nel settembre scorso era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per analogo reato. Sottoposto ad obbligo di dimora, più volte violato, lo scorso 14 gennaio veniva posto agli arresti domiciliari. Anche quest’ultimo provvedimento è stato disatteso, controllato dai militari della Stazione di Ceprano questa mattina non è stato trovato presso il proprio domicilio dal quale si era allontanato senza alcuna autorizzazione.

COMUNICATO STAMPA

