Ceprano, emessi F.V.O. per tre persone

I Carabinieri della Stazione di Ceprano, nei pressi del casello autostradale, nel corso di controlli sul rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da covid-19, sorprendevano a bordo di un’autovettura un 34enne, un 32enne ed un 49enne, già censiti per reati contro la persona ed il patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti. I predetti non fornivano giustificato motive circa la loro presenza, nei loro confronti si procedeva alla notifica dell’avvio del procedimento amministrativo per il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ceprano per tre anni.

