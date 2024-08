Ceprano, distaccamento dei Vigili del Fuoco diventi permanente. Colucci: “Inviata richiesta ufficiale”

Come anticipato sin dal primo giorno della sua attivazione, il comune di Ceprano ha richiesto ufficialmente che il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco diventi permanente. La richiesta è stata firmata dal sindaco Marco Colucci ed inviata al Comando Provinciale, alla Direzione Regionale e a quella Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“La posizione strategica di Ceprano – ha sottolineato Colucci – ci pone come punto intermedio naturale tra Frosinone e Cassino per una copertura ottimale del territorio. È per questo che chiediamo di trasformare il presidio stagionale in permanente, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza del territorio”.

Un bacino che annovera almeno dieci comuni, due strade di grande comunicazione come Casilina e Valle del Liri che si intersecano, la stazione ferroviaria e quella autostradale, rappresenta le peculiarità di una città importante come Ceprano, che vuole concorrere alla sicurezza del territorio. “La nostra proposta è stata inviata – conclude Colucci – e l’Amministrazione Comunale è pronta ad ogni sorta di collaborazione ed ausilio per portare a casa questo risultato”.

COMUNICATO STAMPA