Ceprano, disservizi presso l’ufficio rilascio esenzioni ticket. La denuncia di Codici Sanità

Cittadini lasciati senza assistenza per il rilascio dell’esenzione ticket.

L’Associazione Consumatori CODICI SANITA’ della Provincia di Frosinone NELLE PERSONE DEL Responsabile Provinciale Sanità Enrico Di Battista e Vice Responsabile Avv. Domenico Valletta DENUNCIANO con fermezza quanto accaduto presso l’Ufficio preposto di Ceprano per l’esenzione ticket dove numerosi cittadini, nella giornata di Giovedì 9 Aprile 2026, si sono recati per effettuare il rinnovo o il rilascio esenzione ticket.

Secondo le segnalazioni raccolte da parte dei cittadini, l’impiegato preposto avrebbe comunicato agli utenti che per procedere era necessario presentarsi già muniti del modulo di richiesta per l’esenzione, in quanto l’ufficio sarebbe risultato sprovvisto della modulistica necessaria.

Tale situazione ha generato un forte disagio e proteste tra i cittadini presenti molti dei quali si erano recati presso l’ufficio confidando legittimamente di poter ottenere assistenza completa in loco.

E’ inaccettabile che un servizio pubblico essenziale non garantisca strumenti basilari come la disponibilità dei moduli, né preveda adeguate forme di informazione preventiva.

Non risulta, infatti, esposto alcun avviso che informi i cittadini della necessità di presentarsi già muniti della documentazione richiesta.

Questa mancanza organizzativa colpisce in modo particolare le fasce più fragili della popolazione anziana, persone malate e cittadini in difficoltà economica, che spesso non hanno la possibilità o gli strumenti per reperire autonomamente tale modulistica.

L’Associazione Consumatori richiede un intervento immediato da parte delle Autorità Competenti affinché venga garantita la presenza della modulistica presso l’Ufficio. Siano predisposti avvisi chiari e visibili per l’utenza. Venga assicurato un servizio adeguato e rispettoso dei diritti per i cittadini.

Ci si riserva inoltre, di valutare ulteriori azioni a tutela degli utenti, qualora tali disservizi dovessero persistere.