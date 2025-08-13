CEPRANO – CONTROLLI DEI CARABINIERI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE.

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, coadiuvati da personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità , al fine di tutelare sia la salute pubblica che la corretta gestione degli alimenti, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e commerciale.Recentemente, in Ceprano, i militari del locale Comando Stazione, coadiuvati da personale del NAS di Latina, hanno eseguito ispezioni igienico-sanitarie presso attività commerciali del territorio rilevando, nei confronti di un esercizio commerciale adibito a “Bar”, violazioni correlate alla scadenza di prodotti alimentari che, nel caso specifico, riguardavano “2 liquori scaduti di validità” e di” altro prodotto, sempre a base alcolica privo di etichettatura” nonché la mancanza di attuazione dei controlli previsti dalla procedura HCCP (insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito).Al gestore, quindi, che ricopre anche la funzione di legale rappresentante, sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni per un importo complessivo di Euro 2.000.

foto archivio