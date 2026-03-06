Ceprano, controlli dei Carabinieri in esercizi ortofrutticoli: sanzioni per 5.600 euro

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, i militari della Stazione Carabinieri di Ceprano, unitamente a personale del N.A.S. Carabinieri di Latina, hanno effettuato una mirata attività ispettiva presso alcuni esercizi commerciali del territorio. Nel corso delle verifiche, i militari hanno controllato due attività di vendita di prodotti ortofrutticoli nel comune di Ceprano, riscontrando diverse irregolarità di natura amministrativa.

In un primo esercizio commerciale è stata accertata la mancata etichettatura dei prodotti ortofrutticoli posti in vendita, nonché l’assenza della documentazione relativa alla tracciabilità degli stessi, violazioni per le quali è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.600 euro.

In un secondo esercizio commerciale, invece, i militari hanno riscontrato la mancata etichettatura dei prodotti ortofrutticoli e la mancata esibizione del piano di autocontrollo HACCP, previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 3.100 euro.

L’attività rientra nei servizi di controllo predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, anche con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, finalizzati alla tutela dei consumatori e alla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza e tracciabilità degli alimenti.