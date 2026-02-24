Ceprano, contributi affitto 2026: al via le domande per il sostegno ai canoni di locazione

L’Amministrazione comunale di Ceprano, guidata dal sindaco Colucci, ha annunciato l’avvio delle procedure per la concessione dei contributi integrativi destinati al pagamento dei canoni di locazione. Si tratta di una misura di sostegno economico rivolta ai cittadini residenti che vivono in affitto e che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblico.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2026. I richiedenti potranno scegliere tra due modalità di invio: la consegna a mano presso gli uffici del protocollo del Comune oppure l’inoltro tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ceprano@pec.leonet.it.

L’iniziativa rientra nel più ampio quadro delle politiche sociali adottate dall’ente per sostenere le fasce più fragili della popolazione. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie e ai singoli cittadini che si trovano ad affrontare difficoltà economiche legate al costo dell’abitazione, una delle principali voci di spesa nei bilanci domestici.

Il Comune invita tutti gli interessati a consultare attentamente il bando per verificare i requisiti richiesti e la documentazione necessaria, sottolineando l’importanza di presentare la domanda entro i termini stabiliti per poter accedere al contributo.

