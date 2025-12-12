CEPRANO– CONSIGLI DEI CARABINIERI CONTRO LE TRUFFE, INCONTRO CON I CITTADINI

Nei giorni scorsi, presso il Centro Anziani di Ceprano (FR), ha avuto luogo un incontro con i cittadini al fine di sensibilizzarli sul fenomeno molto importante, quello delle truffe.Il Comandante della locale Stazione Carabinieri il Mar. Ca. Antonio Paolozzi, nel sottolineare i molteplici incontri già svolti nei centri di aggregazione e i vari servizi preventivi effettuati dall’Arma, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, ha fatto presente che si registrano – seppur in modo residuale -, ancora truffe in danno di persone anziane.Durante l’incontro sono stati suggeriti alcuni consigli comportamentali, fondamentali per evitare ciò, in particolare nel diffondere le tecniche più utilizzate dai truffatori, è stato ribadito di non aprire a nessuno se non si aspettano visite, nei casi sospetti chiudere la telefonata senza fornire spiegazioni e dati sui familiari, non fornire mai dati personali o bancari, parlare con un familiare prima di qualsiasi decisione, non esitare a chiamare il 112 per qualsiasi circostanza e/o dubbio.

Correlati