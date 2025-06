CEPRANO, CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE ESEGUONO MISURA CAUTELARE IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Ceprano (FR), nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Personale, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Frosinone (FR), nei confronti di un 57enne del luogo, già gravato da precedenti di polizia.

Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria che ha concordato con le risultanze investigative dei militati, scaturisce da una denuncia-querela presentata dalla ex partner dell’indagato, che ha raccontato di essere stata, per diverso tempo, vittima di reiterati comportamenti aggressivi da parte dell’uomo, che sono stati posti in essere dall’ottobre 2024 fino a febbraio del c.a.

Al termine delle formalità di rito, il destinatario della misura cautelare è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nei prossimi giorni, procederà ad effettuare il previsto interrogatorio di garanzia.

FOTO ARCHIVIO