Ceprano, Cacciarella boccia l’amministrazione Colucci: “Anno perso tra cantieri fermi e scelte contro i cittadini”

Giudizio netto e senza sconti sull’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Colucci. Arriva dal consigliere comunale Vincenzo Cacciarella una critica durissima al bilancio politico e amministrativo del 2025 per la città di Ceprano, affidata a una nota diffusa nelle ultime ore.

Secondo l’esponente di opposizione, l’anno appena concluso non ha prodotto alcun passo in avanti sul fronte dello sviluppo e del rilancio urbano, ma sarebbe stato segnato da promesse disattese e da una evidente incapacità amministrativa. Nel mirino finiscono la gestione complessiva dell’ente, le politiche di bilancio e una serie di scelte che, a giudizio di Cacciarella, hanno finito per penalizzare direttamente i cittadini.

Uno dei capitoli più critici riguarda lo stato dei lavori pubblici e la gestione delle risorse del PNRR. «Avevamo lasciato opere finanziate e già avviate», sottolinea l’ex vicesindaco della giunta Galli. «Oggi quei cantieri sono deserti. Il rischio concreto è la perdita dei fondi, perché questa amministrazione non è in grado né di appaltare i lavori né di intercettare nuove risorse».

Forte preoccupazione viene espressa anche sul fronte dei conti pubblici. Cacciarella parla di un bilancio in affanno e denuncia il pericolo di un disavanzo di gestione, nonostante — evidenzia — una situazione finanziaria iniziale giudicata solida. Le priorità politiche, secondo il consigliere, sarebbero state orientate in modo discutibile: circa 120 mila euro destinati ai compensi degli amministratori, a fronte di tagli al decoro urbano, con periferie trascurate e un centro cittadino lasciato al degrado.

Nel documento trova spazio anche un passaggio particolarmente critico sulle politiche sociali. Cacciarella parla di un settore “sotto attacco”, denunciando riduzioni ai contributi per gli affitti, minori agevolazioni e una gestione definita caotica dell’asilo nido. Decisioni che, secondo l’opposizione, stanno producendo effetti negativi concreti sulle famiglie cepranesi.

Un atto di accusa che segna un ulteriore irrigidimento del confronto politico a Ceprano e che chiama direttamente in causa la maggioranza, chiamata ora a rispondere nel merito delle contestazioni sollevate.

