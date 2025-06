Ceprano: autorizzate nuove assunzioni

Il Ministero dell’Interno, nella giornata di mercoledì, ha autorizzato nuove assunzioni e progressioni verticali interne per il nostro comune. Si tratta di due unità afferenti al ruolo degli istruttori a tempo indeterminato, più una unità part time a tempo determinato. Contestualmente è stato dato il via libera anche alle progressioni verticali del personale già in dotazione. “Si tratta di una grande notizia – ha spiegato il sindaco Marco Colucci – perché dopo anni si torna ad assumere nel nostro comune. Una boccata d’ossigeno per un ente che da anni è sottodimensionato, ma che grazie al lavoro encomiabile dei dipendenti ha sempre garantito i servizi. Parallelamente per sei unità è stato dato il via libera alla progressione verticale, ovvero il passaggio ad una categoria superiore, riconoscendo e valorizzando il lavoro di chi opera nella struttura comunale. Il mio ringraziamento – conclude il sindaco – va in primis al dottor Luigi Saccoccia, che con un lavoro certosino ha predisposto gli atti e raggiunto un risultato che ci fa guardare con fiducia al futuro”.

