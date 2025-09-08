Ceprano, asilo nido ancora chiuso: scoppia la polemica politica

Cacciarella accusa l’amministrazione Colucci: “Occasione persa, promesse tradite”

A Ceprano l’asilo nido comunale resta chiuso e la vicenda si trasforma in terreno di scontro politico. A sollevare la polemica è Vincenzo Cacciarella, capogruppo di Ceprano Futura ed ex vicesindaco, che attacca duramente l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Colucci.

Secondo Cacciarella, l’apertura della struttura sarebbe stata possibile già lo scorso anno: «I fondi c’erano, bastava realizzare un bagno per adempiere alle richieste dell’Asl. Noi avevamo lasciato risorse sufficienti, alle quali si sono aggiunti ulteriori trasferimenti statali. E invece, in Consiglio comunale, hanno ammesso che forse se ne parlerà nel 2026», ha dichiarato.

L’ex vicesindaco denuncia inoltre un presunto passo falso dell’attuale Giunta: «Hanno approvato un progetto finalizzato alla richiesta di finanziamento, ma in Regione non risulta nessuna domanda inoltrata. Nella determina regionale non c’è traccia di Ceprano: un fatto grave, che conferma l’immobilismo amministrativo».

Per Cacciarella, dunque, il nodo principale non sarebbe la mancanza di risorse, ma una precisa scelta politica che avrebbe comportato la perdita di un’opportunità concreta, aggravata dalla mancata partecipazione al bando regionale.

La vicenda riapre così il dibattito sulle priorità amministrative e sulla capacità di intercettare fondi, anche alla luce degli slogan legati al PNRR che, secondo le opposizioni, non avrebbero trovato riscontro nella realtà.