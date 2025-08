Ceprano, approvato l’equilibrio di bilancio: via libera a nuovi interventi su scuole, viabilità e servizi

CEPRANO – Un “tesoretto” emerso dall’avanzo di amministrazione apre nuove prospettive per Ceprano. Il Consiglio Comunale, nella sua ultima seduta prima della pausa estiva, ha approvato l’equilibrio di bilancio, segnando un passaggio tecnico cruciale ma anche profondamente politico. Le scelte messe in campo delineano infatti un programma concreto di investimenti a beneficio della collettività.

Grazie alle risorse disponibili, saranno avviati interventi su più fronti: dalla manutenzione delle infrastrutture alla valorizzazione del patrimonio pubblico, con particolare attenzione a scuola, viabilità e sicurezza urbana.

Tra gli interventi più attesi, la costruzione di nuovi loculi cimiteriali, che risponde a una domanda crescente da parte della cittadinanza. Significative le somme destinate alla manutenzione della rete stradale e al potenziamento della pubblica illuminazione, per migliorare sicurezza e decoro.

Sul fronte scolastico, l’Istituto Colasanti sarà protagonista di due interventi fondamentali: l’installazione di un sistema di riscaldamento nella palestra, per assicurare condizioni adeguate agli studenti durante tutto l’anno scolastico, e la realizzazione di una montavivande a servizio della mensa scolastica, che migliorerà l’efficienza e la sicurezza nella distribuzione dei pasti.

Prevista infine la climatizzazione della sala consiliare, spazio utilizzato non solo per le sedute istituzionali ma anche per eventi e incontri culturali.

Una manovra che testimonia, come sottolineato dagli amministratori, la volontà di coniugare solidità finanziaria e visione strategica, restituendo risultati concreti ai cittadini.