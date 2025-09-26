Ceprano accoglie la Nazionale Italiana di Basket in Carrozzina: un segnale forte di inclusione e legame con il territorio

“E’ davvero un grande orgoglio per la Federazione che presiedo poter tornare in una terra che da anni ormai si è dimostrata amica del nostro movimento, popolata e amministrata da persone che hanno sposato la nostra causa con convinzione e autentica passione – ha affermato Fernando Zappile, presidente Federazione italiana pallacanestro in carrozzina – E’ ormai consolidata tradizione per le nostre Nazionali visitare o svolgere parte del proprio lavoro di preparazione in luoghi e strutture diventate negli anni familiari; il caso del ritiro della Nazionale Under prima degli ultimi prestigiosi Mondiali di categoria in Brasile lo scorso giugno è solo l’ultimo esempio di una storia che siamo felici di poter continuare a scrivere, e la scelta di portare la nuova Nazionale di coach Van Der Linden a Ceprano nella serata di venerdì 26 settembre, a pochi giorni dall’esordio negli Europei di Sarajevo, ne è nuova testimonianza. Ringrazio quindi il lavoro dell’amministrazione comunale, ma anche di tutto il territorio, nonché dell’infaticabile delegato Fipic Piergiorgio Fascina, autentico ponte tra il nostro mondo e una realtà diventata ormai seconda casa per la Fipic.”

“La presenza della nostra Nazionale a Ceprano dimostra la forte vicinanza della Federazione al territorio – ha aggiunto Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Ringrazio il presidente Zappile che riserva sempre la giusta attenzione a questi importanti momenti di condivisione. Sono certo che la città si farà trovare pronta e all’altezza di questa prestigiosa manifestazione in quanto il sindaco Marco Colucci e il suo staff stanno facendo un lavoro strabiliante”.

“Siamo onorati di accogliere a Ceprano la Nazionale di pallacanestro in carrozzina – ha concluso Marco Colucci, sindaco di Ceprano – Un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta una straordinaria occasione di crescita culturale e sociale per tutta la comunità. Grazie al delegato federale Piergiorgio Fascina, che ha reso possibile questo progetto”.

COMUNICATO STAMPA