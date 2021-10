Ceprano, 49enne denunciato per truffa

I Carabinieri della Stazione di Ceprano, a conclusione di attività info-investigativa, hanno identificato e denunciato per truffa un 49enne della provincia di Bergamo, già censito per stupefacenti e un 38enne incensurato della provincia di Roma.Le indagini, scaturite a seguito della denuncia formalizzata da una 48enne del luogo per conto del figlio minore, consentivano di accertare che quest’ultimo, dopo aver messo in vendita la propria bicicletta sul portale “Marketplace di Facebook” al prezzo di € 100 euro, veniva contattato da un una persona in corso di identificazione, la quale, con artifizi e raggiri, induceva il minorenne a fare due ricariche per complessivi € 500, su altrettante Postpay, risultate intestate agli indagati, resisi poi irreperibili.

