Ceprano, 41enne trovato morto in casa: la famiglia chiede verità

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Ceprano. Francesco Graziani, 41 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel pomeriggio di martedì. L’uomo, dirigente sindacale e molto conosciuto nella zona, lamentava da tempo un persistente dolore all’altezza dello stomaco. Due settimane fa si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone, dove era stato visitato e poi dimesso. Da allora, però, i sintomi non erano scomparsi.

Martedì pomeriggio era solo in casa. La moglie, preoccupata per le sue condizioni e per l’assenza di risposte al telefono, ha chiesto a un familiare di raggiungerlo. È stato proprio quest’ultimo a fare la drammatica scoperta. All’arrivo dei soccorritori del 118 non c’era ormai più nulla da fare.

Sconvolti dall’accaduto, i familiari chiedono ora di fare piena luce sulle cause del decesso. La salma è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia, che potrebbe chiarire cosa abbia provocato la morte di Graziani.

L’intera comunità attende risposte, mentre la famiglia si stringe nel dolore e nella richiesta di verità.

Foto archivio