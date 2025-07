CEPRANO – 300 NUOVI LOCULI PER IL CIMITERO

La Giunta comunale di Ceprano ha approvato il progetto preliminare per l’ampliamento del cimitero comunale, con la realizzazione di 300 nuovi loculi suddivisi tra le aree A e B del Piano Regolatore Cimiteriale. L’intervento, del valore complessivo di circa 692.000 euro, prevede la costruzione di 240 loculi tradizionali e 60 loculi cosiddetti “a cantera”, strutturati in moduli da cinque posti ciascuno.

L’opera nasce dalla necessità, più volte evidenziata, di rispondere alla cronica carenza di disponibilità, aggravata negli ultimi anni da un costante aumento delle richieste da parte dei cittadini.

“Siamo intervenuti con un progetto strutturale e non più emergenziale – dichiara il sindaco Marco Colucci – per dare una risposta concreta e duratura a un problema molto sentito dalla nostra comunità. Desidero ringraziare l’architetto Tucci e l’ufficio da lui diretto, per il lavoro svolto in maniera attenta ed oculata”. “Abbiamo previsto – spiega il vice sindaco Gianni D’Orazio – una distribuzione equilibrata, un numero riservato per le situazioni di indigenza e mantenuto i canoni di concessione sostenibili per le famiglie. Una risposta che era doveroso dare alla cittadinanza, che da tempo chiedeva un intervento risolutorio in tal senso”.

Il nuovo piano prevede anche la pubblicazione di un bando per la prenotazione dei loculi, riservando all’amministrazione una quota per le situazioni d’urgenza. La modulistica per la prenotazione sarà presente e consultabile a breve sul portale istituzionale del comune. I lavori saranno finanziati in parte con i canoni di concessione e in parte con fondi di bilancio comunale.

Con questa scelta, l’Amministrazione intende garantire dignità, ordine e disponibilità a lungo termine per un luogo caro alla memoria collettiva della città.