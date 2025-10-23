CEPRANO – 𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗫 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘𝗥𝗔, 𝗩𝗜𝗔 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗔 𝗙𝗔𝗦𝗘

Partiranno il prossimo 30 ottobre i lavori di bonifica relativi al secondo applicativo dell’ex cartiera “Vita Mayer”. La ditta incaricata dalla Regione Lazio opererà per la rimozione di circa 2500 metri quadrati di amianto, ovvero il corpo principale della cartiera stessa. Contestualmente avverranno anche i lavori di bonifica della vegetazione che insiste nell’area e che ha infestato l’edificio.“Continua il nostro impegno per una Ceprano più sostenibile. – Ha spiegato il sindaco Marco Colucci – Il secondo intervento sulla ex cartiera “Vita Mayer” è un passo fondamentale, per il quale ringraziamo il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’ingegner Wanda D’Ercole, direttore generale Ambiente, transizione ecologica e ciclo dei rifiuti, il dirigente Benito Caringi, il RUP Tonino Cicconetti e tutta la struttura della Regione Lazio che, in collaborazione con i nostri uffici, hanno portato avanti in silenzio, ma senza mai fermarsi questo progetto fondamentale”. Queste le parole del primo cittadino.

