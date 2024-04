Cepi Servizi e Fare Fotovoltaico insieme per l’efficienza energetica

Oggi a Roma presso la sede nazionale della Confederazione, l’Amministratore di CEPI Servizi, Martina Marciano, e l’Amministratore della società Fare Fotovoltaico/Fare Consulenza, Giuseppe Farella, hanno formalizzato una collaborazione strategica. Questa partnership ha l’ambizioso obiettivo di fornire ai membri associati, a CEPI l’opportunità di incrementare l’efficienza energetica delle loro imprese. Il progetto si avvarrà di specifiche iniziative progettuali che beneficeranno dei finanziamenti disponibili tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contribuendo così attivamente alla missione di sostenibilità ambientale che rappresenta un valore fondamentale per la nostra organizzazione.

“Questo accordo non si configura meramente come una collaborazione commerciale, bensì come un’iniziativa di sviluppo energetico di lungo termine, destinata a innescare un percorso di crescita sostenibile per le nostre aziende”. Così Martina Marciano Amministratore di Cepi Servizi

COMUNICATO STAMPA