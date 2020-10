Centrodestra vincente dappertutto nel Basso Lazio

Non ha dubbi Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia. Nota Quadrini: «In tanti hanno sottolineato le spaccature a Fondi e Terracina, ma la sostanza è che il centrodestra ha vinto ovunque. Per non parlare poi dei successi ottenuti in Ciociaria. Penso a Ceccano e Pontecorvo. Siamo forti ovunque. Aggiungo altresì che il Partito Democratico non ha vinto in nessuno dei Comuni più grandi. E questo sfata il mito che i Democratici hanno una migliore classe dirigente a livello locale».

Continua Gianluca Quadrini: «Adesso è chiaro che dobbiamo puntare sull’unità del centrodestra. Abbiamo all’orizzonte degli appuntamenti importanti. Penso alle comunali di Sora, di Alatri, ma anche di Frosinone. E per ottenere dei risultati importanti dobbiamo puntare sul gioco di squadra. Mettendo da parte gli individualismi, ma soprattutto i rancori. È evidente che come coalizione siamo molto radicati e la gente ci vota. Ci sono tutte le condizioni per avviare una ulteriore stagione di vittorie e di governo sul territorio. Senza dimenticare che nella prossima primavera ci saranno le elezioni provinciali per il rinnovo dei dodici consiglieri. Fra l’altro penso che dovremmo anche riattivare la stagione del confronto, visto che da troppo tempo non ci riuniamo come coalizione. Per quanto riguarda Forza Italia, restiamo strategici e forti. Complimenti al senatore Claudio Fazzone per l’ennesima vittoria a Fondi. E complimenti al vicepresidente Antonio Tajani, perché alla fine il partito fa sempre la sua figura»

comunicato stampa

