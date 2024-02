Centro Studi Formia: al via Domenica la rassega INCONTRI

Il primo appuntamento a Maranola per la presentazione del libro “FORMIAE, posta la bellezza”

Una serie di incontri mensili ed itineranti, questo il progetto lanciato dal Centro Studi storici archivistici di Formia. Unico comune denominatore: la storia di Formia. Incontri con autori, storici locali ed ospiti per approfondire, come detto, alla storia della città e non solo.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 18, ore 17, presso la sala emigranti della Delegazione comunale di Maranola. Per l’occasione si presenterà il libro dei soci Raffaele Capolino ed Alberto Simione dal titolo “Formiae, posta la bellezza” da poco edito per la collana “Appunti di Storia”. L’incontro sarà moderato da Daniele E. Iadicicco, presidente del Centro Studi.

L’appuntamento, organizzato con il Patrocinio gratuito del Comune di Formia ed in collaborazione con il centro anziani “Giuseppe De Meo”, vedrà un’introduzione teatrale dell’associazione Il Setaccio, guidata dal prof. Antonio Forte ed in chiusura un omaggio musicale a cura di giovani talentuosi musicisti maranolesi.

Il libro, reso originale dall’uso della messaggistica istantanea, attraverso la narrazione della nascita del sito Formiae.it, porta alla scoperta di alcuni dei più significativi angoli della Formia ‘romana’, mentre sullo sfondo rimane la loro esperienza umana fatta di una ritrovata passione per l’amore e la bellezza della propria città.

