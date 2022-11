Centro Riabilitativo Anagni: La riabilitazione è la priorità per chi vive patologie invalidanti

Per questo motivo ad Anagni è stato creato il ‘Polo riabilitativo’, un servizio che garantirà assistenza a coloro che sono affetti in età adulta ed in età evolutiva da gravi problematiche. In particolar modo il servizio garantirà ai bambini affetti da autismo, ritardo mentale disturbi specifici del linguaggio, dell’apprendimento della coordinazione motoria di patologie genetiche e di paralisi cerebrali infantili, una adeguata forma di assistenza. Non solo infanzia ma anche adulti affetti da patologie neurologiche degenerative quali Sclerosi multipla, Parkinson, ictus , neoplasie e politrauma. Un progetto ambizioso quello fortemente voluto dall’imprenditore Niki Dragonetti, dal dottor Marco Pittiglio e dalla dottoressa Luisa Evangelista. Un gruppo di valide persone che hanno dato vita ad un plesso innovativo situato in via Casilina nord, in località Osteria della Fontana, che si estende su un’area vasta e che potrà garantire 120 trattamenti individuali ambulatoriali giornalieri e 50 trattamenti domiciliari individuali giornalieri. L’area scelta per realizzare il polo riabilitativo è completamente sguarnita di un simile servizio e tutti i coloro che hanno necessità di sottoporsi a riabilitazione devono percorrere centinaia di chilometri. Il Polo riabilitativo aprirà i battenti entro breve tempo in quanto si è in attesa dell’autorizzazione della Asl.

