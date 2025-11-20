Centro Polivalente di Cisterna per l’Open Day, sabato 22 novembre

Appuntamento sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19 presso il Centro Polivalente di Cisterna per l’Open Day.

La struttura di via Pietro Nenni, nel quartiere San Valentino ha programmato una giornata speciale per far conoscere le molteplici attività che offre quotidianamente ai cittadini.

Ad aprire l’evento sarà una performance della Banda Musicale Città di Cisterna poi gli operatori saranno a disposizione dei presenti per illustrare tutte le novità, in particolare l’offerta di servizi sociali, sportivi e culturali. Un lavoro che viene portato avanti grazie alla sinergia tra la Cooperativa Astrolabio e le diverse associazioni presenti sul territorio il cui obiettivo è la costruzione di una solida rete e di una efficiente collaborazione con gli enti comunali. Numerose le attività di aggregazione per i più giovani tra le quali il tiro con l’arco, il salto a lungo, il kung fu, la ginnastica ritmica, l’atletica leggera e ancora la danza e il teatro. Il Centro Polivalente offre inoltre servizio di supporto psicologico, attività di tutoraggio per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e attività di doposcuola. Non mancano le attività ricreative e culturali come il corso di pittura, laboratori ludici per i più piccoli, appuntamenti di giochi da tavolo e letterari. Il Centro Polivalente è dotato di un’ampia sala musica aperta a band locali per promuovere la musica d’insieme e offre la possibilità di intraprendere percorsi formativi musicali con personale qualificato. Una struttura che pratica dunque l’accoglienza nel senso più ampio del termine in sinergia con i Servizi sociali del Comune di Cisterna e che è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità.

«Questo Centro – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Stefania Krilic – è una risorsa importante per il nostro territorio che, grazie alla proficua collaborazione con il Terzo settore, offre opportunità di socializzazione e, circostanza ancora più importante, piena accoglienza ed eguali attenzioni ai più fragili».