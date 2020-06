Centro estivo 2020 al Piccolo circo dei sogni di Peschiera Borromeo (Milano) tra divertimento, gioco, discipline circensi in completa sicurezza

L’estate fa capolino con sole e colori brillanti e ci accompagna alla ripresa graduale delle nostre abitudini, sebbene questa parvenza di normalità non vada assolutamente sottovalutata, perché tutti noi dobbiamo prestare ancora molta attenzione affinché il rischio di contagio per covid-19 non sia totalmente azzerato. Nel pieno rispetto della norma anti Covid-19 e con tutte le precauzioni del caso (regole interne, interventi alla struttura come la sanificazione tramite ozono, disinfezione costante dei locali e dei servizi igienici), il Piccolo circo dei sogni riapre il tendone dal 15 giugno per organizzare anche quest’anno il “Circus Summer Camp”. Il centro estivo, che beneficia di ampi spazi (sia aperti che al chiuso), comincia ogni giorno (da lunedì a venerdì) alle ore 9.00 e termina alle 17.00. La giornata tipo è così composta: accoglienza, riscaldamento muscolare, laboratori di arte circensi, stretching post-allenamento, pranzo, compiti e attività ricreative e artistiche, attività videoludica, riscaldamento muscolare, laboratori di arti circensi o giochi, merenda. Sono previsti anche un servizi di pre-scuola dalle 8.00 alle 9.00 e di post-scuola dalle 17.00 alle 18.00 e la possibilità di partecipare a tempo pieno o mezza giornata.

«Stiamo allestendo le aree e programmando le attività secondo un’accurata logica che permetta di mantenere un livello di sicurezza elevatissimo – spiegano i titolari Paride Orfei e Sneja Nedeva -. L’incolumità dei nostri giovani ospiti è prioritaria. Ad ogni modo, seppur con qualche regola in più e le restrizioni del caso, siamo certi che bambini e ragazzi avranno modo di svagarsi e divertirsi nel nostro tendone, scoprendo la sua magia e le discipline che si praticano all’interno, ad esempio giocoleria, contorsionismo, acrobatica, equilibrismo, discipline aeree. E tanto altro ancora».

