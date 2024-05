Centri prenotazioni unica, Battisti:” in provincia di Frosinone caos in tutti i CUP, presentata interrogazione in Rgione”

“La drastica riduzione del personale agli sportelli dei centri unici di prenotazione della provincia di Frosinone sta provocando disagi enormi alla cittadinanza, spesso costretta a lunghe file senza peraltro riuscire dell’impresa, perché di impresa si tratta, di prenotare servizi necessari per le cure. Una situazione paradossale, perché proprio mentre in vista del voto europeo arrivano dalla Regione Lazio annunci mirabolanti su nuove assunzioni di personale medico e infermieristico, i servizi continuano incredibilmente a peggiorare arrecando danni sempre maggiori alle nostre comunità. Sul servizio Cup, e per ottenere risposte per i cittadini, ho depositato una interrogazione in consiglio regionale chiedendo spiegazioni al Presidente Rocca e all’intera giunta su come intendano rideterminare l’assetto organizzativo del servizio sia nell’interesse degli utenti che dei lavoratori”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“È necessario – prosegue – garantire un servizio efficiente e completamente rispondente alle esigenze degli utenti nonché tutelare i posti di lavoro delle operatrici e degli operatori impiegati nelle attività erogate.

I disagi di questi ultimi tempi sono frutto di tagli e di una mancata riorganizzazione del servizio. La Asl di Frosinone ha deciso, infatti, di ridurre il monte ore del personale, terminata l’emergenza Covid, tenendo però attivi tutti i servizi che avevano richiesto un’integrazione di ore. Una riduzione che rende l’offerta completamente inadeguata e che mette a rischio il posto di lavoro di numerosi operatori che in questi anni hanno svolto un servizio professionale e di elevata importanza.

Auspico un immediato intervento – conclude – a tutela dei lavoratori ed a garanzia dei servizi per i cittadini”.

