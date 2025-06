Centri estivi 2025: Alatri riceve oltre 30mila euro per attività educative e inclusive a favore dei minori

Anche per l’estate 2025, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha confermato un importante finanziamento rivolto ai Comuni italiani per lo sviluppo di iniziative socio educative destinate ai minori. In totale, sono stati stanziati 60 milioni di euro, da distribuire in base alla popolazione minorile residente nei vari territori.

Il Comune di Alatri beneficerà di un contributo pari a 30.654,08 euro, da impiegare nel periodo 14 giugno 31 agosto 2025 per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri ricreativi ed educativi dedicati ai bambini e ai ragazzi.

Tra gli obiettivi prioritari che l’Amministrazione comunale intende perseguire con queste risorse, spicca la volontà di favorire concretamente la partecipazione dei bambini con disabilità alle attività estive.

Il Comune si impegna a garantire un’assistenza educativa personalizzata, volta a facilitare l’integrazione, la socializzazione e il benessere dei minori con disabilità all’interno dei centri estivi, valorizzando così il principio di inclusione.

Per rendere tutto questo possibile, verrà data priorità al finanziamento di servizi di assistenza educativa territoriale, indispensabili per accompagnare questi bambini nelle attività quotidiane, favorendo la loro presenza e partecipazione attiva.

Inoltre, l’Amministrazione metterà a disposizione le strutture scolastiche del territorio per supportare i soggetti interessati ad organizzare attività educative nei locali delle scuole, ampliando l’offerta e garantendo ambienti adeguati e sicuri.