Cento Miglia Valle di Comino: viaggio nei 20 comuni della Ciociaria

Venti comuni della Ciociaria si stanno preparando per accogliere al meglio, l’11 e il 12 aprile prossimi, le splendide auto d’epoca – con i loro equipaggi – che saranno protagoniste della prima edizione della “Cento Miglia Valle di Comino”, un itinerario turistico e culturale pensato per far conoscere le bellezze naturalistiche, architettoniche ed enogastronomiche della valle.

L’evento, organizzato da IanniRent con il patrocinio della Regione Lazio e dei comuni interessati, permetterà ai partecipanti di attraversare strade panoramiche e borghi caratteristici, scoprendo paesaggi naturali incontaminati, eccellenze enogastronomiche tipiche del Lazio, percorsi immersi tra monti e vallate, centri storici ricchi di storia e tradizione, con sosta e visita ad Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso. Un evento straordinario che rappresenta il perfetto connubio tra passione automobilistica e promozione del territorio.

Le auto si raduneranno sabato 11 aprile presso la Basilica- Santuario S. Maria di Canneto, incastonato nella natura selvaggia dei monti del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a 1020 metri s.l.m. e inizieranno il percorso con brevi soste accolti da stand di degustazione e promozione di prodotti tipici della Ciociaria, in collaborazione con Coldiretti, Biodistretto Valle di Comino e Proloco e arrivo a Viticuso. Domenica 12 aprile il corteo partirà invece da Belmonte Castello e giungerà in serata ad Alvito.

Il Comitato organizzatore comunica che le iscrizioni sono ancora aperte, con termine fissato giovedì 9 aprile, e gli interessati potranno trovare maggiori informazioni e la modulistica sul sito ufficiale https://www.slalomvalledicomino.it/cento-miglia-valle-di-comino/ e sulla pagina Facebook Slalom Valle di Comino.