Centianaia di persone a Marino, Roma e Cerveteri per Abbruzzese (Lega)

“L’Europa dei territori” viaggia spedita verso l’8 e 9 giugno con un tour che sta toccando tutte le Regioni dell’Italia Centrale. Ieri, Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni Europee ha fatto tappa a Marino, Roma e Cerveteri. Nel primo incontro il già presidente della Regione Lazio L’Europa ha incontrato il Capogruppo della Lega Paolo Esposto, l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Toppi, la consigliera della Lega, Anna Martella, il coordinatore del Carroccio, Maurizio Forgetta e l’amico Alessio Corsetti. “Vi ringrazio di cuore per il sostegno assicurato per questa campagna!”, ha commentato sui social Abbruzzese. Poi, via in direzione Roma per salire sopra un battello sul Tevere. “Il fiume della Capitale oltre ad essere un attrazione turistica rappresenta una grande opportunità per la mobilità sostenibile per tutti i cittadini”. A Cerveteri centinaia di persone hanno accolto il candidato della Lega che ha esordita tra applausi scroscianti: “Quest’Europa non ci piace, vogliamo un’Ue più vicina alle imprese, agli amministratori ed ai cittadini. Continuate a seguirci. Un ringraziamento all’On. Laura Cartaginese, all’On. Adriano Palozzi, all’On. Massimo Bevilacqua ed agli imprenditori Vincenzo Fedeli e Gianfranco Fioravanti per questa splendida serata”. “È fondamentale garantire che le politiche ambientali siano equilibrate a ha spiegato ancora Abbruzzese – e tengano conto delle esigenze e delle sfide specifiche del settore agricolo. L’agricoltura sostenibile è importante per la tutela dell’ambiente, ma è altrettanto significativo proteggere le modalità di sostentamento e di produzione degli agricoltori. Abbiamo il compito di promuovere politiche che sostengano un equilibrio tra obiettivi ambientali e benessere delle comunità agricole, consentendo lo sviluppo di pratiche sostenibili e creando un futuro sostenibile per l’agricoltura europea”. L’ultima tappa ancora nella Capitale insieme a Cinzia Bonfrisco e Laura Cartaginese. “Vogliamo difendere le nostre tradizioni e costruire un Europa di Pace – ha detto ancora Abbruzzese – Un ringraziamento speciale all’On. Nicola Ottaviani, all’On. Pietro Sbardella, all’On. Daniele Giannini, al Pres.VI Municipio Nicola Franco, la Cons. Vanda Raco, Cap.Gr.Lega Giuseppe Ferone”.

