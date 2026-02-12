CENTENARIO ACI FROSINONE, CIACCIARELLI: GRAZIE A TUTTI I COMPONENTI DEL CLUB ACI PER IL FORTE SPIRITO SOCIALE DIMOSTRATO IN QUESTI ANNI

“Con grande piacere ho preso parte alla cerimonia di apertura del centenario di ACI Frosinone.

L’ACI di Frosinone nel corso di questi anni ha dimostrato di saper bene interpretare il valore sociale cui si è sempre ispirata la federazione nazionale, attraverso la costante organizzazione di una pluralità di attività sul territorio in materia di prevenzione dei rischi e mobilità sostenibile.

L’importante contributo offerto dall’ACI di Frosinone trova, inoltre, una evidente conferma del programma definito in occasione di questo centenario, caratterizzato dalla previsione di una pluralità di attività che vedono direttamente coinvolti non solo enti pubblici, ma anche le realtà associative del territorio.

L’ACI di Frosinone, dunque, si presenta come un Club che ormai da un secolo su questo territorio opera nel mondo delle automobili non solo per quanto riguarda le auto storiche ma anche per le tante attività sulla sicurezza stradale e nel mondo dell’associazionismo in generale.

Ringrazio il Presidente Maurizio Federico, il Direttore Celestina Arduini, il Presidente dell’ACI Nazionale Antonino Geronimo La Russa e tutti i presenti.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.