Collepardo – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla S.P. 224 in direzione Veroli. Un centauro di 53 anni di Alatri a bordo della sua due ruote ha perso il controllo della moto finendo in un dirupo, soccorso dai sanitari del 118 e subito dopo trasferito in eliambulanza in un nosocomio romano in codice rosso. Le condizioni del 53enne sono gravi ma sembra non in pericolo di vita. Sul posto dell’accaduto oltre ai sanitari i Carabinieri per i rilievi del caso. Foto archivio

