Cenone di Capodanno al ristorante finisce in maxi-rissa tra 50 persone: sedie che volano, poi scappano senza pagare

Festeggiamenti di fine anno con maxi rissa. Ferita la titolare di un ristorante e tre camerieri. È successo nella cittadina di Roccaraso, all’interno di un locale sulla Statale 17, arteria che collega l’Alto Sangro alla Valle Peligna. Protagonisti, i componenti di un gruppo di 50 persone, riuniti in una tavolata, composta da diversi nuclei familiari, dove erano presenti giovani, anziani e bambini. Tutti di origine campana.L’episodio si è verificato intorno alle 2 di notte. A quell’ora il locale era pieno di persone che festeggiavano San Silvestro in un clima allegro e, tutto sommato, composto. Così come si sono comportati, inizialmente, i partecipanti alla tavolata in questione. Poi, però, alcuni giovani del gruppo campano, avrebbero iniziato ad alzare il tono della voce, tra di loro. Una discussione, di cui non si conosce l’argomento, che si è trasformata in spintoni, calci e pugni. (leggo.it) – foto archivio

