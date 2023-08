Cenalonga a Roccasecca, successo straordinario

Una tavolata lungo tutta via Roma per festeggiare l’estate

Il sindaco Sacco: “Condivisione, convivialità e promozione del territorio. Complimenti alla Pro loco, a Radio in Blu, alla Protezione civile e grazie alle attività commerciali’

Una tavolata lunghissima, che ha attraversato tutta via Roma, nella quale una vera e propria fiumana di gente ha gustato i piatti preparati dalle attività locali.

È stata un successo la prima edizione della Cenalonga, l’iniziativa organizzata dal l’amministrazione comunale e dalla Pro loco, in collaborazione con le attività locali.

Una maniera particolare per vivere in convivialità, gustando i piatti della tradizione locale, promuovere il territorio e dare un senso forte di comunità

“Un successo sotto tutti i punti di vista – hanno spiegato dalla Pro loco – sicuramente si tratta di una formula vincente che ripeteremo negli anni e cercheremo di arricchire”.

Entusiasta il sindaco Giuseppe Sacco presente alla serata: “È bellissimo vedere una città che si ritrova insieme, rafforza i rapporti di amicizia, collabora per la buona riuscita dell’evento. Voglio ringraziare la Pro Loco perché i ragazzi stanno facendo un lavoro egregio, voglio ringraziare la Pro Loco, Radio Gioventù in Blu e soprattutto le attività commerciali. Ma anche gli amministratori che con questo evento concludono un programma estivo ricco di eventi di spessore e molto partecipato. Ed tmotivo di orgoglio sentirselo ripetere da tanti cittadini di fuori che apprezzano la nostra città e ci riempiono di complimenti per tutto quello che stiamo facendo e proponendo. È questo il salto di qualità e il cambiamento di mentalità per far vivere e far crescere Roccasecca”.

COMUNICATO STAMPA