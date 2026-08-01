Cenalonga 2026, Roccasecca si conferma capitale della convivialità: successo di pubblico per l’evento della Pro Loco

Il Presidente Torriero: “Non solo un’occasione di festa, ma di promozione del territorio”.

Una tavolata lunga oltre 200 metri, il centro storico gremito di persone, sapori autentici, musica e spettacolo. La Cenalonga 2026 ha fatto ancora una volta centro, confermandosi tra gli appuntamenti estivi più partecipati e apprezzati del territorio.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Roccasecca, ha richiamato centinaia di cittadini e visitatori, trasformando le vie della città in un grande spazio di condivisione, dove la tradizione enogastronomica locale si è intrecciata con il piacere dello stare insieme.

Protagoniste della serata sono state anche le attività commerciali e della ristorazione cittadina, che hanno proposto piatti della tradizione e specialità del territorio, contribuendo a promuovere l’identità gastronomica di Roccasecca e la qualità della sua accoglienza.

Determinante il lavoro svolto dai volontari della Pro Loco, affiancati dall’Amministrazione Comunale, dalla Protezione Civile, dalla Misericordia di Roccasecca, dalla Polizia Locale e dagli artisti che hanno animato la manifestazione con musica e intrattenimento.

“La Cenalonga è ormai molto più di una semplice cena all’aperto: è un momento che racconta il volto migliore della nostra comunità”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Roccasecca, Fabrizio Torriero. “Il successo di questa edizione è il frutto dell’impegno di tante persone che hanno lavorato con passione, spesso lontano dai riflettori, per offrire ai cittadini e agli ospiti un evento organizzato nei minimi dettagli. A loro va il mio più sincero ringraziamento”.

“Un grazie particolare – ha proseguito Torriero – desidero rivolgerlo alle attività commerciali che hanno creduto nell’iniziativa e hanno saputo esprimere il meglio della tradizione culinaria locale, dimostrando ancora una volta quanto Roccasecca sia una città accogliente e ricca di eccellenze. Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile, la Misericordia, la Polizia Locale e tutti gli artisti che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione”.

“La straordinaria partecipazione registrata quest’anno ci incoraggia a continuare su questa strada. Eventi come la Cenalonga non rappresentano soltanto un’occasione di festa, ma sono anche un importante strumento di promozione del territorio, capace di valorizzare il commercio locale, attrarre visitatori e rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità. Questo risultato appartiene a tutta Roccasecca”.