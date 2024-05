Celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario Della Liberazione della Città di Sora, 80°Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, in ricordo dei Sorani Domenico Jaforte e Raffaele Milano

La Sezione Intercomunale dell’ANPI di Sora – Media Valle del Liri- Valle di Comino per giorno il 3 Maggio 2024 per l’intera giornata, presso il Palazzo della Cultura sito in Piazza San Francesco di Sora, nella memoria dei due Sorani trucidati alle Fosse Ardeatine Domenico Jaforte e Raffaele Milano, darà luogo alle seguenti iniziative:

Ore 9, alla presenza delle Studentesse e degli Studenti della Città e della Famiglia Milano di Sora, eredi di Raffaele: dopo il saluto Istituzionale del Sindaco di Sora Luca Di Stefano, il professor Luigi Gulia, Presidente del Centro di Studi Sorani Vincenzo Patriarca relazionerà sulle figure dei due Sorani martiri dell’eccidio; a seguire ci sarà la testimonianza di Venanzio Ricci, figlio di Domenico Ricci originario di Paliano, vittima dell’Eccidio. Paola Caramadre, scrittrice e giornalista, regolerà le interlocuzioni dei presenti con i Relatori. Al termine dell’incontro, la scolaresca sarà invitata a partecipare alla visita guidata del Palazzo della Cultura a cura del Dipartimento Cultura del Comune di Sora.

Dalle ore 17: il Professor Alessandro Portelli, Storico e Critico musicale già Professore di letteratura anglo-americana presso l’Università di Roma “ La Sapienza”, fra i maggiori studiosi delle fatti che culminarono con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, approfondirà sull’intera vicenda storica. Presenterà la sua ultima opera: “La fiera delle falsità. Via Rasella, le Fosse Ardeatine, la distorsione della memoria”- Donzelli Editore attraverso un dialogo con Paola Caramadre e le domande ed interventi da parte del pubblico presente.

Nel corso delle iniziative sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera all’ANPI.

Un ringraziamento va allo SPI CGIL Frosinone-Latina, per il contributo dato all’iniziativa, e nella stessa vedrà l’intervento dalla Segretaria Generale Beatrice Moretti .

La Sezione Intercomunale dell’ANPI, invita la cittadinanza a partecipare attivamente all’iniziativa.

COMUNICATO STAMPA