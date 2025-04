Celebrazione in onore di Papa Francesco al Santuario della Madonna di Canneto, Gianluca Quadrini : “Un messaggio di speranza e comunione”

Il Santuario della Madonna di Canneto, luogo di fede e pellegrinaggio millenario, ha ospitato una solenne celebrazione eucaristica in onore di Papa Francesco. Un evento toccante e partecipato, che ha visto la presenza di tutti i sindaci della provincia, del Presidente della Provincia Luca Di Stefano, delle autorità religiose e di numerosi fedeli giunti per rendere omaggio al messaggio del Santo Padre.

La celebrazione, presieduta dal Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, è stata un’occasione per rinnovare l’impegno verso i valori universali di solidarietà, accoglienza e fraternità, cardini del pontificato di Papa Francesco.

Sebbene non presente fisicamente alla cerimonia, Gianluca Quadrini, Presidente del consiglio provinciale, ha voluto far giungere il suo pensiero attraverso una nota ufficiale. “Il messaggio di Papa Francesco ci invita a riscoprire i valori fondamentali della nostra umanità, a costruire un mondo più giusto e fraterno. In un tempo segnato da divisioni e incertezze, il suo appello alla speranza e alla comunione ci indica una strada da seguire. Auspico che le sue parole possano davvero illuminare il cammino di tutti.”