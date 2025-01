Cecilia Sala è libera, sta rientrando in Italia: «Emozionata e felice». Il papà: «Orgoglioso di lei». L’arrivo a Ciampino nel pomeriggio

Cecilia Sala è libera e sta tornando in Italia. A comunicarlo è Palazzo Chigi con una nota ufficiale. «È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala», si legge nella nota. L’aereo arriverà a Ciampino nel pomeriggio, intorno alle 15.30.«Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», spiega il comunicato. La giornalista era stata arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre e portata nel carcere di Evin, dove è rimasta fino a oggi, 8 gennaio. (LEGGO.IT)

Correlati